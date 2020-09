Affaire de l'Equipement : Écoutes accablantes pour Vaiata Friedman

Tahiti, le 15 septembre 2020 - Poursuivie mardi devant le tribunal correctionnel de Papeete pour recel de bien provenant d’un délit, c’est-à-dire pour avoir bénéficié des fonds détournés par son mari, Vaiata Friedman a été confrontée à des écoutes téléphoniques qui l'ont accablée.



L'élue Tahoeraa à l’assemblée et maire déléguée de Paopao élue sur la liste du Tapura, Vaiata Friedman, a eu beau nier à la barre mardi, elle a été mise en grande difficulté par la retranscription de plusieurs écoutes téléphoniques dont trois, accablantes, avaient été réalisées le jour où les sociétés de son mari avaient été perquisitionnées.



Sur la première, l’élue appelait Gaston Flosse pour lui demander conseil pour prendre un avocat car l’ancien président "connaît tout le monde". Sur la seconde, elle appelait sa nièce en lui demandant d’ouvrir le coffre de sa chambre pour y prendre de l’argent. "Laisse un paquet de billets et mets le reste dans un gros sac. Tu as caché les sacs ? Ne les mets pas chez toi ou dans ta voiture". Sur la troisième enfin, on entendait Vaiata Friedman parler à son beau-père des perquisitions en cours : "Ces couillons (les enquêteurs) sont en train de fouiller chez Heimana construction. Ils sont en train de fouiller le marché des agrégats". Alors que le beau-père se voulait rassurant – "Mais il n’y a rien à cacher ?" - l’élue s’était montrée inquiète : "Ben si, quand même ! Car on leur donnait un peu plus."