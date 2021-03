Affaire Sarah Nui : Quinze ans requis en appel contre Maitai Danielson

Tahiti, le 30 mars 2021 - Initialement prévu sur trois jours, le procès en appel de trois des 25 prévenus condamnés en octobre dernier dans le cadre du procès du volet international de l'affaire de trafic d'ice dite Sarah Nui s'est achevé mardi. L'avocat général a notamment requis quinze ans de prison à l'encontre de l'un des deux boss de ce réseau, l'ancien rameur natif de Huahine, Maitai Danielson, qui avait été condamné en première instance à treize ans de prison ferme. La cour d'appel rendra sa décision le 15 avril.



L'audience, et c'est le moins que l'on puisse dire, aura été expéditive. Le procès de trois des 25 prévenus condamnés dans le cadre du volet international de l'affaire de trafic d'ice dite Sarah Nui, dont l'une des têtes de ce réseau, l'ancien rameur Maitai Danielson, s'est déroulé mardi devant la cour d'appel de Papeete. Initialement prévu sur trois jours, le procès s'est finalement achevé au terme de sept heures d'audience comprenant les réquisitions et les plaidoiries de la défense.



La cour d'appel devait juger ces trois hommes tous condamnés lors du procès de première instance portant sur le volet international de ce trafic d'ice structuré qui avait permis l'importation en 2017 et 2018 d'au moins vingt kilos d'ice sur le territoire en provenance du Mexique et des États-Unis. Matai Danielson tout d'abord. Considéré comme l'une des deux têtes de ce réseau avec le multirécidiviste Tamatoa Alfonsi, l'ancien rameur natif de Huahine avait été condamné en octobre dernier à treize ans de prison ferme malgré ses dénégations fermes et répétées. Christian Boyer ensuite. Poursuivi et condamné en première instance pour avoir agi en qualité de mule et de nourrice, le trentenaire avait écopé de quatre ans de prison avec sursis. Heiarii Tepea enfin avait, quant à lui, été condamné à six ans de prison ferme pour son rôle d'organisateur de l'importation d'ice à Huahine où il agissait en qualité de boss du réseau sur l'île.