Affaire Ranelagh : Gaston Flosse et son fils Réginald mis en examen

En 2014, la Cour des comptes déclare Gaston Flosse comptable de fait dans le cadre de la procédure financière dite des emplois cabinet . En sa qualité d'ordonnateur des comptes de 1996 à 2004, à l'époque des faits, M. Flosse est déclaré débiteur du Trésor public à hauteur de 246 millions de francs.En 2010, à la demande du Trésor public, le tribunal de grande instance et la cour d'appel de Paris désignent un séquestre pour garantie et sûreté de la créance du Trésor public, chargé de recevoir l'intégralité du prix de vente de l'hôtel particulier détenu par la SCI Rikitea, rue du Ranelagh dans le XVIe arrondissement parisien. Cette somme de 5,1 millions d'euros (608,6 millions Fcfp) doit revenir à la SCI dont Gaston Flosse était l'associé majoritaire.Entre 2013 et 2017, Réginald Flosse, saisit la justice parisienne pour obtenir la levée partielle de la décision de séquestre en indiquant qu'il était créancier de la SCI à hauteur de 300 millions Fcfp. A cette occasion, Réginald Flosse produit une comptabilité de la SCI qui semble avoir été modifiée.Après avoir pris connaissance de ce document, le Trésor public dénonce au parquet de Papeete des soupçons de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement. Une enquête préliminaire est ouverte le 28 juillet 2016 et confiée à la DSP.Suite à cette enquête préliminaire, une information visant Gaston Flosse et Réginald est ouverte à l'instruction le 5 juillet 2018. C'est donc dans ce cadre que l'ancien président et son fils ont été placés en garde à vue mardi matin dans les locaux de la brigade financière de la police judiciaire à Papeete.