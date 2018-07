Affaire Pouvana'a a Oopa : Enfin la vérité ?

"Avant le référendum, les adversaires de Pouvana'a, forts, semble-t-il de l'appui que leur donnerait le nouveau gouvernement central, préparaient l'éviction de Pouvana'a et de son poste de vice-président. (…) Pour eux si le référendum était positif, il importait de préparer l'après référendum et de demander une réforme profonde de la loi cadre afin que désormais l'exécutif local ne fût plus entre les mains de Pouvana'a",]i note Jean-Marc Regnault dans son ouvrage.



Pouvana'a décide de prôner le "Non" pour le référendum. "Votez non afin qu'on nous respecte et qu'on s'occupe aussi de nous ", pouvait-on lire sur un tract signé par Pouvana'a a Oopa. "Il n'est pas sûr que Pouvana'a avait pris conscience qu'en prônant le Non, il se heurterait à de Gaulle et s'engagerait dans un processus qu'il ne maîtriserait pas" . Le 28 septembre 1958, la Polynésie vote "Oui" à 64 .42%.



La tension perdure

Au lendemain du référendum, l'atmosphère est tendue. " Les esprits s'échauffaient parce que les adversaires de Pouvana'a voulaient profiter de l'échec de celui-ci au référendum pour s'en débarrasser définitivement et parce que les amis du Metua ne pouvaient rester inertes face aux dangers possibles", écrit Jean-Marc Regnault.



Les autorités souhaitent écarter Pouvana'a a Oopa. "Il restera un élément d'autant plus dangereux qu'il est antifrançais et capable de tous les mensonges dans sa propagande", "écrit le capitaine Bouvet au lendemain du référendum. Le 7 octobre 1958, la réunion du Conseil de Cabinet se termine par ces phrases : "impossibilité de maintenir en place un Vice-président se comportant comme il le fait, mais […] il est impossible d’attendre le délai [légal]".



Incendie le 11 octobre 1958

Ecarté de ses fonctions de vice-président du gouvernement, Pouvana'a est poussé à la faute. Moins d'un mois après le référendum, le 11 octobre 1958, trois bouteilles d'essence entourées de chiffons imbibés d'essence, préalablement allumés, sont lancés dans la nuit dans la maison en bois du commandant de réserve et président de l'association des Français libres, demeurant Avenue du Commandant Chessé, à Papeete. L'une des bouteilles s'étant brisée sur une terrasse, a provoqué un début d'incendie sérieux. L'incendie a pu être maîtrisé avant qu'il ne s'étende.



Jean-Marc Regnault rappelle alors que "ce serait à 7h30 que le mandat d'amener fut délivré par le procureur". L'historien rappelle en effet avec justesse "qu'en tant que député, Pouvana'a jouissait de l'immunité parlementaire et que pour procéder à son arrestation, il fallait invoquer le flagrant délit. L'ordre d'incendier la ville et les rares tentatives lancées contre des biens servirent à justifier cette procédure".



Condamné à huit ans de réclusion criminelle (à accomplir en métropole) et quinze ans d’interdiction de séjour. Pendant son absence, le CEP s’installe. "L'éviction de Pouvana'a a-t-elle un rapport avec l'installation du Centre d'expérimentation du Pacifique?", s'interroge l'historien. Le dépouillement des archives militaires le suggère fortement. Dans un chapitre, il relève que le projet d'installations expérimentales en Polynésie était déjà envisagé.

Quelques jours avant l'ouverture du procès de Pouvan'a a Oopa en 1959, Jacques Soustelle, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des DOM-TOM et … de l'énergie atomique, vient au fenua. " L'éviction de Pouvana'a doit aussi se lire dans l'optique de préparer la Polynésie à recevoir le CEP. Il ne fallait ni d'un leader susceptible de galvaniser les populations contre les essais, ni d'une autonomie qui aurait pu donner des appuis institutionnels à cette contestation", fait remarquer Jean-Marc Regnault.



Ce jeudi, la chambre criminelle de révision de la Cour de cassation regardera donc les faits d'octobre 1958 à la lueur des nouveaux éléments mis en évidence. "S'ils répondent 'non, ils ne l'auraient pas condamné', alors la Cour 'déchargera la mémoire du mort, selon la formule consacrée" , note Jean-Marc Regnault dans le numéro 383 de Tahiti Pacifique. " Pouvana'a ne serait plus coupable des faits qui lui sont reprochés". Mais l'historien relève : "La prudence s'impose car il y a deux parties dans le dossier. La cour reconnaitra sans doute le fait établi de la raison d'Etat contre Pouvana'a. Ce serait une première victoire. Ensuite, il faudrait qu'elle reconnaisse que l'accusation d'avoir donné l'ordre d'incendier la ville était infondée. Si le dossier que nous avons construit est mal étayé aux yeux de la Cour, celle-ci pourra considérer que le député n'était pas 'obligé' de donner cet ordre. Il resterait alors à retravailler sur de nouveaux documents qui s'ouvriraient et apporter des faits nouveaux." Le jugement définit devrait être rendu d'ici quelques semaines après l'examen de ce jeudi.