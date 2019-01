Affaire Papy Ellis : jusqu'à huit ans de prison requis

PAPEETE, le 16 janvier 2019. Le procureur de la République a requis ce jeudi huit ans de prison à l'encontre de Frédéric Ellis et de Jud Zimmerman.





Dans le cadre du procès de l’affaire dite "Papy Ellis", onze personnes ont comparu devant le tribunal correctionnel pour avoir participé à l’importation et à la revente d’environ 1,6 kilogramme d’ice au cours de l’année 2017.



Le procureur de la République a requis ce jeudi à l'encontre de Frédéric Ellis, jugé en état de récidive légale, huit ans de prison avec maintien en détention et interdiction de détenir une arme pendant 5 ans.

Le représentant du ministère public a a également requis 8 ans de prison à l'encontre de Jud Zimmerman, lui aussi jugé en état de récidive légale. Cet Américain n'était pas présent à ce procès. Il a en effet réussi à rejoindre les États-Unis malgré un contrôle judiciaire lui interdisant de quitter la Polynésie française. Le procureur de la République a requis un mandat d'arrêt, une interdiction définitive du territoire et une interdiction de détenir une arme pendant 5 ans.



Le procès a permis de mettre en lumière le rôle joué par Poutoru Amaru. À la barre du tribunal correctionnel ce mardi, le jeune homme a reconnu avoir organisé plusieurs voyages entre la Californie et la Polynésie française afin d’importer de l’ice. Le procureur de la République a requis contre lui 7 ans de prison et l'interdiction de détenir une arme pendant 5 ans.



Le procureur de la République a requis 5 ans prison à l'encontre de Seguel Manutahi et Eremoana Tamuera. Il a demandé 3 à 4 ans de prison pour Franckie Tumahai. Le représentant du ministère public a requis 3 à 4 ans de prison à l'encontre de Wylfrid Hauata, trois ans de prison dont un an avec sursis à l'encontre de Léontine Ah Sam et Heidy Tunutu. Enfin, il a requis trois ans de prison dont 18 mois avec sursis à l'encontre d'Antoine Ohotua.