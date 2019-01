Affaire « Papy Ellis » : Le procès se tient sans Tamatoa Alfonsi

"Mon client a été présenté devant le tribunal correctionnel après l’exécution d’un mandat d’arrêt. La difficulté de ce dossier, indépendamment du renvoi avec la disjonction, est sa position dans cette affaire. Le renvoi était bien évidemment acquis puisque c’est l’exercice naturel et élémentaire des droits de la défense et l’on peut légitimement attendre d’un tribunal qu’il permette à son défenseur d’organiser sa défense. Le parquet avait demandé la disjonction par écrit, avait réitéré cette demande oralement, l’avait soutenue à l’audience, mais cela avait toujours été refusé. Étrangement, aujourd’hui, le tribunal a accepté en prenant le contre-pied de ses précédentes décisions et de la décision du juge d’instruction. Tout cela est dit sous réserve puisque je ne connais pas encore le détail de l’affaire sur le fond et peut-être que le fond nous révélera un dossier où la présence de Tamatoa Alfonsi n’était pas aussi importante, cruciale et déterminante pour les débats. L’on peut cependant se demander pourquoi le mandat d’arrêt le concernant n’a été signifié que ce matin [mardi matin, NDLR]. Ce qui m’interpelle le plus, c’est l’évolution du dossier, puisque le juge d’instruction a délivré un mandat d’arrêt alors que l’on savait pertinemment où se trouvait mon client, il avait été parfaitement localisé. Il y a une forme de tardiveté qui est le fait de l’instruction qui aurait pu être plus diligente."