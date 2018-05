Affaire Pageau : les prévenus ont la mémoire qui flanche

Me Boulleret, conseil de Jehan Morault : « Rien ne passait sans instructions de M. Pageau. »



On voit aujourd’hui la défense de Thierry Pageau, qui face à votre client, prétend qu’il n’était pas au courant.



« C’est sa ligne de défense et c’est habituel avec M. Pageau. M. Morault, lui, assume toutes ses responsabilités et je pense que le tribunal ne sera pas dupe de cette ligne de défense. »



Comment votre client explique-t-il être entré dans ce système de fausses factures ?



« A l’époque, il était sans emploi. Sa situation personnelle et financière était difficile. Il a rencontré M. Pageau qu’il connaissait depuis plusieurs années parce qu’ils avaient fait une partie de leurs études ensemble en Nouvelle-Calédonie. Celui-ci s’est montré très persuasif puisqu’il avait besoin d’un gérant de droit et ne pouvait plus l’être. Il cherchait donc un homme de paille et M. Morault a dit oui pendant un certain temps. »



Dans le système Pageau, si l’on écoute le tribunal, votre client apparaît comme étant le « bras droit » de M. Pageau. Sa participation vous semble-t-elle aussi significative ?



« Sa participation est significative mais je le répète, c’était l’homme de paille de M. Pageau plutôt que le bras droit. Rien ne passait sans instructions de M. Pageau. C’est lui qui disait quelle personne il fallait aller voir, quel dossier il fallait valider. Il mettait la pression à mon client afin de boucler les SNC avant la fin de l’année. C’est également lui qui fixait des objectifs pharamineux face auxquels M. Morault a fini par dire : « ce n’est plus possible, je ne te suis pas. »