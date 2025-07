Affaire Jubillar : un témoignage surprise à quelques semaines du procès d'assises

Toulouse, France | AFP | vendredi 11/07/2025 - Le témoignage surprise d'une ex-compagne de Cédric Jubillar affirmant qu'il lui aurait avoué le meurtre de son épouse surgit un peu plus de deux mois avant le procès d'assises du peintre-plaquiste qui a toujours nié toute implication dans la disparition de l'infirmière en décembre 2020.



"J'ai déjà tué une fois, ne me trompe pas et tout se passera bien", aurait dit Cédric Jubillar à son ex-compagne, affirme à l'AFP Joaquinito Maria Alogo De Obono, l'avocat d'une jeune femme ayant eu une relation avec l'accusé, son conseil précisant avoir déposé une demande de constitution de partie civile en son nom en début de semaine.



Cette jeune femme, dont le témoignage anonyme a été rapporté par les médias régionaux La Dépêche du Midi et France 3 Occitanie, affirme que Cédric Jubillar, qui doit comparaitre à partir du 22 septembre devant la cour d'assises à Albi pour le meurtre de son épouse Delphine, lui aurait avoué le meurtre de cette dernière, disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-les-mines (Tarn).



"Ma cliente souhaite que sa parole soit écoutée par la justice", souligne Me Alogo De Obono.



L'instruction de ce dossier étant close, "en l'état actuel de cette procédure en attente de jugement", seule la présidente de la cour d'assises "a compétence, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, pour ordonner toutes nouvelles investigations et auditions", a indiqué le procureur général de Toulouse, Nicolas Jacquet, dans un communiqué.



Selon le code de procédure pénale, si elle est décidée, l'audition de la jeune femme peut intervenir à tout moment, en amont du procès ou au cours de l'audience, précise une source judiciaire.



- "urgent d'investiguer" -



Les services d'enquête ont été informés le 14 mai de ce témoignage par un "individu qui rapportait avoir reçu les confidences de la compagne de Cédric Jubillar sur son implication dans les faits qui lui sont reprochés", précise le communiqué du procureur général.



Un procès-verbal reprenant les informations de cette source a été rédigé, puis transmis en cette fin de semaine à la présidente de la cour d'assises.



La défense de Cédric Jubillar demande d'ores et déjà que l'audition soit faite au plus vite.





"Il est urgent d'investiguer par rapport à ce que déclare cette femme. (...) Il est hors de question qu'on arrive à un procès avec une dame qui vient raconter n'importe quoi, sans qu'il puisse y avoir de vérification", déclare à l'AFP Emmanuelle Franck, l'une des trois avocats de l'accusé.



Ce nouveau témoignage est, selon elle, "la confirmation que c'est un dossier vide". "Plus un dossier est lacunaire et plus vous avez la place à ce genre de témoignage", estime-t-elle, tandis que son confrère de la défense, Jean-Baptiste Alary, rappelle qu'à plusieurs reprises déjà, Cédric Jubillar aurait fait des confidences à des proches, sans que ces éléments ne vienne établir quoi que ce soit.



- confessions au parloir ? -



La jeune femme, âgée de 31 ans, a entretenu une relation avec Cédric Jubillar après la disparition de son épouse, avant de prendre ses distances avec lui autour du milieu du mois de juin dernier, "après que M. Jubillar lui a fait ces révélations", selon Me Alogo De Obono.



Aux échanges épistolaires des débuts, ont succédé des rencontres au parloir de la maison d'arrêt de Seysses, près de Toulouse, où le peintre-plaquiste de 37 ans est incarcéré depuis sa mise à examen en juin 2021.



C'est au cours de ces échanges que Cédric Jubillar aurait fait des révélations, indiquant avoir étranglé son épouse sur le canapé de leur domicile, selon l'avocat. L'accusé lui aurait également raconté avoir transporté le corps et l'avoir brûlé, "mais à aucun moment elle n'a indiqué de lieu, car elle ne le sait pas", selon Me Alogo De Obono.



Dans cette affaire sans corps, ni aveux, ni témoin, ni scène de crime, Cédric Jubillar nie toute responsabilité et clame son innocence. Son procès à Albi doit durer environ un mois.