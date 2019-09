Affaire Boiron : “Les prévenus ont cru que la justice ne passerait pas”

A l’aune de sa plaidoirie, le bâtonnier François Quinquis rappelle que Thierry Barbion a été très lourdement condamné en première instance alors qu’il était primo délinquant : “Pourquoi la détention provisoire qui ne se justifiait pas en 2012 se justifierait-elle pas aujourd’hui ?” Sur les risques de fuite, l’avocat affirme que l’on ne peut “raisonnablement pas habiller son client” du “costume de fugitif” . “En première instance, le tribunal s’est peut-être dit qu’en décernant un mandat de dépôt, il s’assurait que M. Barbion passe quelque temps en prison mais je suis sûr qu’avec sa sagesse, la cour d’appel réformera la décision en janvier” , commente-t-il avant de laisser la parole à Me Eftimie Spitz.



“En première instance, le parquet n’avait pas requis de prison ferme et aujourd’hui, l’avocat général demande le maintien en détention” , attaque l’avocate en évoquant un dossier “dérangeant” dans lequel on se “bat contre des fantômes, contre des gens qui ne sont pas là et qui ont dit tout et n’importe quoi” . “Il y a le personnage public des réseaux sociaux et il y a la personne : Thierry Barbion, depuis le drame qui est arrivé à sa femme, est à la fois le père et la mère de leurs quatre enfants” . Pour conclure l’avocate appelle la cour à respecter les quatre “valeurs cardinales” : “La tempérance, la prudence, la force d’âme et la justice”.



La cour d’appel rendra sa décision lundi matin à 8h30.