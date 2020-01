Affaire Barbion : Ouverture d’une enquête préliminaire pour “subornation de témoin”

Egalement questionnée au sujet de cette convention lundi, l’avocate de Thierry Barbion, Me Eftimie-Spitz a elle aussi affirmé que cette convention avait été établie en toute “transparence” : “Cette transaction a été passée après le procès en première instance pour éviter un procès civil car, en cette matière, il y a des fautes qui peuvent être poursuivies et qui ne sont pas répréhensibles sur un plan pénal. A titre d’exemple, le mensonge dans l’escroquerie ne peut pas être poursuivi alors que le mensonge sur un plan civil est puni par la loi civile. Donc, pour éviter des histoires de procès qui peuvent durer longtemps et sur lesquelles les médias font malheureusement énormément d’articles, nous avons décidé d’accepter la proposition de Me Jacquet.”



L’avocate s’en remet désormais à la cour d’appel qui jugera l’affaire Boiron les 24 et 25 janvier : “Pour moi, il n’y a aucun problème dans cette convention. Nous avons accepté une proposition qui nous a paru malheureusement opportune au regard du bruit que fait cette affaire. Nous voulons que le bruit cesse lorsque la cour d’appel aura rendu sa décision. Elle aura toute la liberté d’examiner tous les faits de ce dossier et je pense qu’elle se rendra compte que deux exhibitions sexuelles possibles ne peuvent pas être répréhensibles sur le chef de corruption de mineur, et que lorsque l’on a des rapports sexuels avec une jeune fille de 17 ans qui vous dit qu’elle n’a jamais été rémunérée pour cela, on ne peut condamner pour recours à la prostitution.”