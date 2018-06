Plusieurs revendeurs de paka ont défilé à la barre. Tous avaient reconnu leur implication dès les premières heures de garde à vue. Ils avaient également dénoncé Teheimanu A comme étant le boss d’un réseau générant pas moins de 100 millions de Francs par an. Longuement interrogé par le tribunal, ce dernier, qui s’était livré de lui-même à la gendarmerie suite à l’arrestation de Kikilove, a reconnu qu’il était dealer de paka depuis de nombreuses années. Il a indiqué qu’il avait commencé à acheter de l’ice à André Tiniraurii en août 2017 car il souhaitait « gagner plus. » la drogue était payée en numéraire avec des fonds issus du trafic de paka. Selon ses différents revendeurs, Teheimanu A était considéré comme le « boss » du réseau : « il donnait de l’argent à beaucoup de gens dans le quartier pour aller chez le médecin ou autre. Quand il déjeunait, il invitait tous les autres. » Alors que l’un des magistrats l’interrogeait sur le « quotidien d’un trafiquant de drogue », Teheimanu A a expliqué que cela lui permettait de « bosser tranquille » : « c’est différent, on se lève quand on veut, on déjeune quand on veut. » Concernant le trafic d’ice, l’homme a déclaré que cela avait du « bon » et du « mauvais » : « ce qui est bien, c’est que ça rapporte. Mais ça envoie en prison. »



En fin de journée, Rautahi Voirin, l’associé de Kikilove dans le volet de ce dossier consacré à l’ice, a été appelé à la barre. L’homme avait rencontré André Tiniraurii alors qu’il était agent de sécurité dans un établissement du centre-ville de Papeete. Le guide l’avait convaincu de se joindre à lui et de le former au milieu touristique. Face au tribunal, le prévenu a réitéré les déclarations qu’il avait faites lors de sa garde à vue et a évoqué ses débuts dans le trafic : « je voyais que Kiki dépensait beaucoup d’argent (…) Je lui ai demandé, il m’a expliqué et, de fil en aiguille, j’ai commencé à en vendre. »



Kikilove est ensuite venu confirmer les propos de son associé en expliquant qu’ils avaient pour but final d’importer 50 kilos d’ice en Polynésie. Les deux hommes souhaitaient investir les sommes gagnées avec la vente de la drogue dans un commerce dédié au cannabis dans l’état du Nevada. L’on a également appris qu’au cours de l’année 2017, le guide avait fastueusement vécu en dépensant des centaines de milliers de Francs dans des hôtels, des restaurants ou des boites de nuit. Kikilove avait pour habitude de laisser des pourboires compris entre 5000 et 10 000 Francs.



Le procès devrait s’achever ce jeudi avec les plaidoiries de la défense.