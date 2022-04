Aéroport international des Marquises, quel impact ?

Hiva Oa, le 5 avril 2022 – Lundi s'est tenue à Hiva Oa une réunion publique d'information dans le cadre de l'étude d'impact du projet d'aéroport international des îles Marquises prévu à Nuku Hiva. Elle était animée par un membre du bureau d'études Dexios qui représentait la Direction générale de l'aviation civile.





Lundi, en fin d'après midi, était organisée à la salle des fête de Atuona sur l'île de Hiva Oa une réunion publique concernant le projet de création d'un aéroport international aux Marquises. C'est sur la demande de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC), que le bureau d'étude Dexios a effectué une vaste enquête sur l'impact économique, culturel et technique de ce projet. L'un de ses représentants était là pour rendre compte de cette étude.



Les habitants de Hiva Oa ne se sont pas déplacés en masse, toutefois on pouvait noter la présence de la maire, Joelle Frébault, du directeur du seul hôtel de l'île ainsi que des prestataires de services. Peu de représentants de pension de familles étaient présents, malgré leur rôle actif dans le projet. Plusieurs plans d'aides sont pourtant proposés par le Pays afin de soutenir la rénovation ou la mise en place de nouvelles infrastructures hôtelières. En effet, si la création d'une telle infrastructure se concrétise, il sera nécessaire de mettre les moyens en place pour accueillir le surplus de population, touristes et personnels des installations aéroportuaires.



Les retombées économiques peuvent être très importantes, pour l'archipel, à condition que toutes les conditions soient réunies pour permettre la mise en œuvre du projet, selon l'intervenant de la société Dexios. C'est une équipe de cinq personnes qui a participé à cette étude afin de démontrer la faisabilité de l'installation d'un aéroport international sur le site de Terre déserte à Nuku Hiva.



Un emplacement qui ne fait pas l'unanimité



Le choix du site ne fait pas l'unanimité car ce dernier est particulièrement isolé et extrêmement sec, de plus, l'éloignement de Taihoae nécessiterait la construction d'un village afin d'y accueillir les personnels nécessaires au bon fonctionnement d'une telle infrastructure d'où un coût total très important, se chiffrant à plusieurs milliards de Fcfp.



Le projet n'est pas nouveau, les Marquisiens en entendent parler déjà depuis plus de 20 ans sans qu'il ne soit suivi d'avancement. Durant la réunion, la question d'une éventuelle consultation de l'ensemble des habitants de l'archipel n'a pas été soulevée. ll est difficile de juger si la population marquisienne est prête au bouleversement qu'un tel projet pourrait avoir sur son quotidien, même si elle est pleine d'optimisme pour l'avenir. Certains tiennent à préserver leur mode de vie et ne sont pas forcément d'accord pour un tel développement.



Il faut également rappeler que ce projet ambitieux d'aéroport international intervient dans un contexte où les îles de Ua Huka et Ua Pou ne sont plus desservies par avion, faute d'autorisation accordée au Cessna Grand Caravan flambant neuf de la compagnie Tahiti Air Charter. Ces deux îles sont actuellement desservies par hélicoptère uniquement.