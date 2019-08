Adieu monsieur Haffmann met la petite histoire dans la grande

PAPEETE, le 29 août 2019 - La pièce de théâtre de Jean-Philippe Daguerre, d’ores et déjà considérée comme une œuvre majeur dans son genre, met en lumière l’histoire d’un couple sur fond de grand événement historique. En 1942, en pleine guerre mondiale, un couple cherche par tous les moyens à avoir un enfant…



" C’est une idée moderne, inspirée par des couples autour de moi qui luttaient pour avoir un enfant ", rapporte Jean-Philippe Daguerre, auteur et metteur en scène de la pièce Adieu monsieur Haffmann. " J’ai imaginé cette situation à un autre moment de l’histoire. "



Plus précisément, l’auteur a imaginé cette situation, cette petite histoire, pendant un événement marquant de la Grande histoire : la seconde guerre mondiale. " J’ai voulu mettre la petite histoire dans la grande histoire ", résume-t-il.



S’interroger sur ses limites et frontières



Ainsi ce couple qui ne peut pas avoir d’enfant saisit une occasion (voir encadré : une situation invraisemblable). Il interroge de cette manière le spectateur sur ses propres limites et frontières. " C’est une situation loufoque, voire comique. Donc on rit, heureusement ou malheureusement ", indique Jean-Philippe Daguerre.



Au-delà de la problématique de l’infertilité au sein du couple, de la force de l’enfant, Jean-Philippe Daguerre aborde d’autres sujets de société. La xénophobie, l’antisémitisme qui, en France, n’a pas attendu les Allemands pour exister et se propager. " On n’a pas eu besoin d’Hitler pour chasser les juifs ."



Il est également question d’information, de propagande et de considération. " On peut penser qu’on est quelqu’un de bien, mais, selon le contexte et les circonstances, chacun peut toucher à sa force obscur. "



Ce n’est pas une pièce pour donner des leçons. " Je ne l’ai pas écrite en ce sens ", insiste l’auteur. " Je l’ai écrite sans me poser de questions. Je n’écris pas de façon intelligente, j’avance spontanément et puis je nettoie, petit à petit. "



Une "fierté"



Adieu monsieur Haffmann est une pièce pour laquelle les producteurs ne se sont pas battus en premières lectures. Aujourd’hui, après plusieurs récompenses, trois ans et demi de scène, plus de 500 représentations et 170 tournées partout dans le monde, elle est une " fierté " pour ceux qui la portent. L’auteur se réjouit d’avoir déjoué les pronostics.



Les créations originales qui durent au théâtre sont rares. Surtout, si elles ne sont pas interprétées par des actrices et acteurs connus. Adieu monsieur Haffmann sort donc du lot.



La pièce, à Tahiti, sera jouée par Charles Lelaure, Anne PLantey, Alexandre Bonstein, Charlotte Matzneff et Jean-Philippe Daguerre. Depuis sa création, plusieurs actrices et acteurs se relaient selon leurs disponibilités respectives.