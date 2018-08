Adie : une nouvelle antenne à Nuku Hiva

NUKU HIVA, le 13 août 2018 - Située à Taiohae, cette antenne sera inaugurée le 27 août. Elle répondra au mieux aux demandes des porteurs de projets marquisiens. Aujourd'hui, l'Adie a accompagné 651 porteurs de projets, dont 37 issus des Marquises.



Les porteurs de projet marquisiens auront désormais un local où ils pourront rencontrer des membres de l'Association pour le droit à l'initiative économique (Adie).



Cette antenne se trouve dans le local du centre administratif du Pays, situé à Taiohae, à Nuku Hiva.



Aujourd'hui, l'Adie a accompagné 651 porteurs de projet au fenua, dont 37 viennent des Marquises, " ce qui représente près de 330 millions de francs injectés dans l'économie locale ", indique un communiqué.



La mission de l'association est d'octroyer des microcrédits " aux demandeurs d'emploi ou aux bénéficiaires des minima sociaux n’ayant pas accès aux crédits bancaires classiques. Elle propose également un accompagnement individualisé et des formations collectives gratuites pour soutenir les porteurs de projet dans la gestion de leur activité et leur permettre d’être plus pérenne ", poursuit le communiqué.



Et implanter une antenne aux Marquises était une étape nécessaire dans le déploiement des actions de l'Adie. En effet, le territoire marquisien offre " un potentiel très large d’activités qui peuvent être financées par le microcrédit : notamment l’agriculture, l’artisanat local, la pêche lagonaire, mais aussi les activités de restauration, les services à la personne ou les travaux divers aux particuliers. "



L'Adie est Implantée à Papeete depuis septembre 2009. Depuis, plusieurs antennes ont vu le jour sur tout le territoire polynésien. L'archipel des Marquises bénéficie aujourd'hui des mêmes avantages que le reste du pays.



L'inauguration de ces nouveaux locaux se fera le 27 août, à partir de 15 heures.