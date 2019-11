Adam Sandler et Robert Pattinson en lice pour les Spirit Awards du cinéma indépendant

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | jeudi 21/11/2019 - Adam Sandler et Robert Pattinson ont été sélectionnés jeudi à Los Angeles pour les Spirit Awards, prix américains du cinéma indépendant qui augurent souvent de quelques favoris aux Oscars.



Adam Sandler tient le rôle principal dans "Uncut Gems", des frères Safdie, également en lice dans la catégorie du "meilleur réalisateur". Il se retrouvera aux prises avec Robert Pattinson, révélé par "Harry Potter" et "Twilight" mais qui défend cette fois les couleurs du cinéma indépendant avec "The Lighthouse", film en noir et blanc.

Les deux films sont produits par A24, largement en tête des nominations aux Spirit Awards avec 18 sélections, qui avait déjà signé "Moonlight", primé aux Oscars.

Chez les femmes, Renee Zellweger ("Judy") et Elisabeth Moss ("Her Smell") ont été retenues pour les rôles principaux tandis que Jennifer Lopez est en lice dans la catégorie seconds rôles pour sa participation au film "Queens".

Produit par le géant du streaming Netflix, "Marriage Story", avec Scarlett Johansson et Adam Driver, affrontera "Uncut Gems" dans la catégorie du meilleur long métrage.

Les vainqueurs seront annoncés le 8 février, à la veille des Oscars.