Activité « soins »: la clinique Paofai sera fermée du 22 décembre au 6 janvier pour travaux

PAPEETE, le 10 décembre 2018- La clinique Paofai sera fermée pour travaux du 22 décembre au 6 janvier. Les cabinets de consultation, la Radiologie, le Scan, le Laboratoire d’Analyses Médicales et la Pharmacie de Paofai resteront ouverts.



La Polyclinique Paofai poursuit son programme d’investissements pour offrir un meilleur accueil et une qualité des soins à ses patients.

Les quatre salles du bloc opératoire vont bénéficier d’une remise à niveau technique (climatisation, électricité, peinture, fluides médicaux).

Ces travaux programmés du 22 décembre 2018 au 06 janvier 2019 nécessitent un arrêt complet de l’activité des soins (Médecine, Chirurgie, Obstétrique-Gynécologie-Pédiatrie, Ambulatoire et Service d’Accueil Médicalisé).

Les interventions d’urgence nécessitant une hospitalisation seront réalisées par le corps médical de la polyclinique Paofai à la Clinique Cardella dans le cadre d’un accord de partenariat.

La reprise de l’activité des soins se fera le lundi 07 janvier à 06 heures.

Les cabinets de consultation, la Radiologie, le Scan, le Laboratoire d’Analyses Médicales et la Pharmacie de Paofai resteront ouverts.

La Direction de la Polyclinique Paofai présente toutes ses excuses à ses patients pour le désagrément causé.