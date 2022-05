Achats solidaires avec le Fa'a'apu du cœur

Tahiti, le 19 mai 2022 – Le 25 mai marquera le coup d'envoi de la 6ème édition du Fa'a'apu du cœur. Pendant un mois, la marque d'aucy reversera 20 Fcfp pour chaque achat d'une boite de conserve à l'association Fare Heimanava pour le développement de son potager bio thérapeutique.



Du 25 mai au 25 juin, se déroulera la 6ème édition du Fa'a'apu du cœur, organisé en partenariat entre la marque d'aucy et l'association Fare Heimanava. Comme l'a annoncé la marque coopérative dans un communiqué, pendant un mois, pour chaque achat en magasin d'une de ses boites de légumes en conserve, elle reversera 20 Fcfp à l'association pour le développement de son potager bio du centre éducatif Papa Nui.



L'association Fare Heimanava vise au développement dans l'autonomie et à l'inclusion sociale des personnes atteintes de trisomie 21 ou porteuses d'un handicap mental. Fondée en 1999 par un collectif de familles et de professionnels, elle accueille la journée dans son centre Papa Nui des jeunes trisomiques ou atteints de déficience mentale. L’Association offre ainsi des possibilités d’activités à caractère éducatif, sportif, artistique, thérapeutique, pédagogique et préprofessionnel, ainsi qu’un soutien médico-social en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social.



Un fa'a'apu thérapeutique



Mais le cœur du projet pédagogique de l'association se situe dans le fa'a'apu biologique de 220 m2 en permaculture, cultivé par les jeunes, dans une démarche thérapeutique appelée hortithérapie, qui mise sur les effets bénéfiques du jardinage sur les corps et les esprits. Les fruits, les herbes et les légumes cultivés, ainsi que les œufs récoltés, sont consommés par les jeunes et les travailleurs du centre Papa Nui. Ces produits sont aussi vendus tous les mercredis de 9h à 14h sur le stand Matete Iti situé devant les locaux, à Taunoa.



L'opération Fa'a'apu du cœur est une source importante de revenus pour le budget du centre Papa Nui, particulièrement pour l'entretien et le développement du potager. L'édition 2020 avait permis de récolter 392 000 Fcfp et avait servi à l'achat de nouveaux matériels (motobineuse, récupérateur d’eau de pluie, composteur…) et de développer une pépinière sous serre.