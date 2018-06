Accusé de viol par une mineure, il est placé sous contrôle judiciaire.

Un homme de 21 ans, transféré de Mataiva à Tahiti ce lundi, a été mis en examen pour « viol », « tentative de viol » et « agression sexuelle » commis sur une mineure de 13 ans. L’individu, qui conteste farouchement les faits, a été placé sous contrôle judiciaire et assigné à résidence sous surveillance électronique.



L’individu, titulaire d’un emploi et dont le casier judiciaire est vierge, a été mis en examen ce mercredi suite à son audition devant le juge d’instruction. Selon les déclarations de la victime, une mineure de 13 ans, l’homme se serait livré à des faits de nature sexuelle. Ce dernier conteste formellement l’absence de consentement et explique qu’ils « flirtaient » parfois via les réseaux sociaux, faits avérés par les premières constatations des enquêteurs.



Le procureur de la République a requis le placement en détention provisoire, estimant que parmi tous « les témoignages versatiles » et les « incohérences » de ce dossier, il fallait « éclaircir les choses. »