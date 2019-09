Accusé de harcèlement, Placido Domingo renonce à se produire au Met de New York

New York, Etats-Unis | AFP | mercredi 24/09/2019 - Placido Domingo a renoncé à se produire au Metropolitan Opera de New York, ont annoncé mardi l'opéra et le célèbre ténor espagnol, accusé de harcèlement sexuel par plusieurs femmes.



Placido Domingo, âgé de 78 ans et passé pour la première fois sur la scène new-yorkaise il y a plus d'un demi-siècle, était attendu à partir de mercredi au Met dans une nouvelle production de "Macbeth" de Giuseppe Verdi.

Le ténor a de nouveau réfuté mardi les accusations à son encontre, dans une déclaration transmise à l'AFP, se disant "inquiet du climat dans lequel les gens sont condamnés sans procès" équitable.

"Après réflexion, je pense que ma prestation dans cette production de +Macbeth+ détournerait l'attention du dur labeur de mes collègues, sur scène et en coulisses", a-t-il expliqué.

"J'ai donc demandé à me retirer et je remercie les dirigeants du Met d'avoir accédé à ma demande", a-t-il poursuivi, précisant qu'il considérait la répétition générale comme sa "dernière performance sur la scène du Met".

"Le Met et M. Domingo sont tombés d'accord sur le fait qu'il lui fallait renoncer", a commenté l'opéra où il avait débuté à 27 ans. "Placido Domingo a accepté de se retirer de toutes les performances à venir au Met, avec effet immédiat".

- Rattrapé par #MeToo -

Le ténor a été rattrapé en août par le mouvement #MeToo qui a fait tomber depuis octobre 2017 nombre d'hommes de pouvoir notamment dans le monde du spectacle.

Dans une enquête mi-août de l'agence américaine Associated Press (AP), neuf femmes, dont une à visage découvert, ont affirmé avoir été sexuellement harcelées par Placido Domingo à partir de la fin des années 1980. AP a publié une seconde enquête le 7 septembre, affirmant qu'onze autres femmes, dont l'une nommée, se disaient également victimes.

L'Orchestre de Philadelphie et l'Opéra de San Francisco avaient dès août annulé ses prestations prévues cette saison. L'Opéra de Dallas a ensuite annulé un concert prévu en mars 2020.

L'Opéra de Los Angeles, dont il est directeur général depuis 2003, l'a suspendu à titre conservatoire et a lancé une enquête sur ces accusations, dont les conclusions n'ont pas encore été publiées. Initialement, le Met avait indiqué qu'il se déterminerait après leur publication.

Placido Domingo doit se produire le 22 février à l'Opéra de Los Angeles qui n'a pas répondu à une demande de commenter la décision du ténor de renoncer à chanter au Met.

L'AGMA (American Guild of Musical Artists) a également lancé une enquête sur le ténor, a annoncé en septembre son directeur Len Egert.

De nombreux fans et collègues ont soutenu le ténor en août. La mezzo-soprano Maria José Suarez, qui s'est produite plusieurs fois à ses côtés, a dit avoir vu des femmes "lui courir après", déclarant à une radio espagnole: "ce que j'ai vu, c'est quelqu'un de bon, qui est un homme qui aime les femmes, tout comme j'aime les hommes, et ce n'est pas un problème".

Selon la radio publique américaine NPR, le directeur du Met, Peter Gelb, a organisé ce week-end une réunion à huis clos pour expliquer aux employés n'avoir pas suspendu le ténor car les informations d'AP n'étaient pas suffisamment corroborées. Selon la radio, de nombreux employés du Met se plaignaient que le ténor reste et l'un s'était mis en arrêt maladie pour éviter de travailler avec lui.

Le Met a récemment été ébranlé par des accusations d'agressions sexuelles formulées par neuf hommes contre son directeur musical, James Levine, d'abord suspendu puis licencié après enquête interne en mars 2018, après plus de 40 ans de carrière.

Placido Domingo a plusieurs engagements prévus en Europe, en particulier le 13 octobre à Zurich et le 17 octobre à Moscou. En août, il a été ovationné au festival de Salzbourg et à Szeged en Hongrie.