Accueil à distance

Racontez-nous les conditions de votre voyage.

"Nous sommes ici pour trois semaines. Et cela fait un an qu'on est sur le voyage. On avait réservé depuis le mois d'octobre. Et du coup on a eu très peur pendant tout le confinement qu'on ne puisse pas venir. Puis on a espéré et tout s'est levé, on va dire pile poil comme il fallait, pour venir. On a maintenu le voyage parce qu'économiquement on sait que c'est très dur pour tout le monde et on s'est dit que si on pouvait apporter notre pierre à l'édifice, ça ne serait pas plus mal, à hauteur de nos moyens bien sûr. On a maintenu le voyage pour aider toute l'économie à repartir et je pense que tous les gens qui viennent, ils viennent aussi pour ça."

Vous avez suivi l'évolution des conditions d'entrée ?

"Oui, on a eu peur aussi car de France, j'ai suivi les journaux pratiquement tous les jours. J'écoutais et j'étais au courant aussi grâce aux hôteliers qui ont été adorables. Ils m'envoyaient des mails pour me dire que la quatorzaine va se lever, toutes les informations. Le dernier document qu'il fallait pour entrer dans le territoire, je l'ai reçu par un hôtel, pour qu'on soit complètement bien en arrivant. C'est très gentil de leur part d'avoir fait tout ça."

Vous allez être tracés avec le kit qu'on vous a fourni, qu'en pensez-vous ?

"C'est l'idéal. Si tous les pays du monde avaient fait ça, je pense qu'on aurait évité énormément de problèmes. Les mesures qui sont prises ici à Tahiti, je pense que ce sont les meilleures. Le traçage, remettre un kit pour l'auto dépistage, je trouve que c'est génial. Et toutes les mesures je pense qu'il faut les respecter. Je pense qu'on aurait évité énormément de problèmes si on avait fait ça dès le début dans tous les pays du monde. Malheureusement il y a eu énormément de problèmes, pas de masques, pas de tests. Il y a certains pays qui n'y ont pas cru et se trouvent maintenant dans la panade. Je pense que vous avez fait le meilleur choix qui pouvait être et pour les touristes et pour tout le monde."

Beaucoup craignent une recrudescence du virus avec l'ouverture des frontières. Qu'en pensez-vous ?

"Si les gens ne font pas attention, il est évident qu'on peut avoir un rebond. Si les gens font attention et respectent les mesures barrières, les masques, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Mais il faut vraiment faire attention, je pense que c'est le meilleur message à envoyer, c'est de dire gardez vos distances, lavez-vous les mains, mettez les masques, et je pense que tout se passera bien. Et si les gens sont honnêtes sur leur dépistage, il n'y aura pas de souci. (…)"

C'est plus arrangeant qu'il n'y ait plus de quarantaine ?

"Oui et de toute façon il faut penser aux touristes, à l'économie. S'il y avait eu encore une septaine ou une quatorzaine, automatiquement il n'y aurait pas eu de touristes. L'économie n'aurait pas repris, c'était une évidence. Mais après, toutes les mesures sont mises en place au niveau sanitaire. On peut être pisté et au bout de quatre jours, on fait un test. Je ne pense pas qu'en France ce soit aussi poussé."