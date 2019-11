Accord sur la baguette à 57 Fcfp

Lire aussi : Les boulangers insistent pour une revalorisation de la baguette de pain

Le conseil des ministres doit examiner mercredi un arrêté revalorisant le prix de vente de la baguette de pain en Polynésie française de 53 à 57 Fcfp. Une demande récurrente du syndicat des boulangers ces dernières années, remise au goût du jour par le syndicat présidé par Franklin Sui, et ses membres Gilles Roland, Hubert Liu, Victor Wong et Jimmy Koan, lors de deux rencontres avec le gouvernement les 9 septembre et 14 octobre dernier. A l’époque, les boulangers avaient demandé une hausse du prix de la baguette à 60 Fcfp, tout en conservant leur dispositif de subvention de la farine. Le syndicat mettant en avant l’augmentation des charges, notamment salariales, pour justifier cette demande.En Polynésie, le prix du pain est réglementé par un arrêté datant de juillet 1996 et revalorisé pour la dernière fois en 2011. Il pose le principe d’une baguette « mesurant entre 50 et 60 centimètres, d’un poids minimal de 250 grammes » ne pouvant être vendue à plus de « 53 Fcfp » sur l'ensemble du territoire. Le tarif est un tarif maximal autorisé, les commerçants pouvant choisir de vendre leur baguette de pain moins chère, comme c’est le cas dans certaines enseignes.