Accidents de la route : Trois morts en quatre jours

PAPEETE, le 20 décembre 2017 - Depuis samedi, la route a fait trois morts à Tahiti. Cette année 23 personnes ont perdu la vie sur les routes polynésiennes.



C'est une triste loi des séries qui frappe la Polynésie depuis samedi. Trois morts en quatre jours, le bilan est lourd. Depuis le début de l'année 2017, 23 personnes ont perdu la vie sur les routes en Polynésie. Malheureusement, 52% des morts se trouvaient en deux-roues. Un quart des victimes (26%) sont des jeunes de moins de 25 ans. L'alcool ou les stupéfiants sont responsables de 65% de ces accidents mortels.

Selon le Haut-commissariat, " depuis le début de l’année, plus de 1500 conducteurs ont été contrôlés en état d’ébriété ou positifs aux stupéfiants, plus de 3000 conducteurs ont été contrôlés en excès de vitesse, et près de 1000 personnes ont été contrôlées sans permis de conduire. "

Dans un communiqué de presse le Haut-commissaire de la République René Bidal indique : "j’ai demandé aux forces de l’ordre de renforcer encore leur présence sur les routes de Polynésie française en ces périodes de fêtes de fins d’années, en faisant porter l’effort, plus particulièrement, sur les contrôles d’alcoolémie et les dépistages de stupéfiants. "