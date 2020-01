Accident mortel d’une fillette à Paea, un véhicule recherché

Tahiti, le 9 janvier 2020 – Une petite fille de cinq ans, passagère d’un scooter, est décédée mercredi soir dans un accident de la route près du quartier Orofero à Paea, ont rapporté nos confrères de Radio Tefana. Un véhicule impliqué dans l’accident a pris la fuite et est activement recherché par les gendarmes.



Le premier accident mortel de l’année a tragiquement endeuillé la commune de Paea mercredi soir. Vers 20 heures, au niveau du PK 21,9 en face de la servitude Orofero à Paea, un scooter sur lequel circulaient un père de famille et sa fille de cinq ans a été percuté par un véhicule. Alors que le véhicule impliqué a pris la fuite, la malheureuse fillette est décédée sur les lieux de l’accident. Une enquête a immédiatement été ouverte et confiée à la gendarmerie de Paea.



Jeudi matin, avec l’accord du parquet, les gendarmes ont diffusé un appel à témoin : « Toute personne susceptible ou en mesure d'apporter des renseignements concernant cette affaire est invitée à contacter la brigade de gendarmerie de Paea au 40.50.75.05 ou le centre opérationnel de la gendarmerie en composant le 17 (ou le 40.47.92.01 si vous téléphonez depuis Papeete ou Pirae). »