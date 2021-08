Accident mortel à Huahine : une jeune automobiliste jugée lundi prochain

Tahiti, le 10 août 2021 – Un triste accident mortel avait eu lieu fin juillet à Huahine, impliquant une jeune conductrice qui n’avait pourtant ni bu ni commis d’excès de vitesse. Elle avait écrasé un homme de 37 ans qui gisait ivre sur la route. Elle sera jugée pour “homicide involontaire” lundi prochain.



La jeune automobiliste de 21 ans était déférée devant le procureur de la République lundi après-midi. Samedi 24 juillet, dans le district de Fitii à Huahine, aux alentours de 20 heures, la jeune femme avait roulé sur un homme de 37 ans allongé sur la chaussée. Il était décédé des suites de ses blessures au dispensaire de Fare, et n’avait pas pu être évasané à temps au Centre hospitalier de Taaone.



L’enquête, ouverte par le parquet de Papeete le lundi 26 juillet, avait permis de déterminer que l’homme était alcoolisé mais que la jeune femme était sobre, et circulait à une vitesse raisonnable. Elle sera jugée en comparution immédiate à délai différé lundi 16 août, pour “homicide involontaire”. Présentée devant le juge des libertés et de la détention (JLD) dans la soirée pour statuer sur son éventuel placement en détention provisoire, son avocate, Me Nougaro, a demandé son placement sous contrôle judiciaire en attendant sa comparution. La jeune femme n’a pas d’antécédents judiciaires.