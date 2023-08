Accident de parapente à la Punaruu : une femme et son moniteur blessés

Tahiti, le 22 août 2023 - Une femme d'une trentaine d'années et son formateur âgé de 70 ans ont chuté ce mardi vers 10h30 au niveau de la zone industrielle de la Punaruu. Tous les deux blessés, ils ont été transportés en hélicoptère au CHPF. Leur pronostic vital n'est pas engagé.



Une femme d'une trentaine d'années et son formateur âgé de 70 ans ont chuté ce mardi vers 10h30 au niveau de la zone industrielle de la Punaruu, comme l'ont rapporté nos confrères de Polynésie première et de TNTV. Ils ont été transportés au CHPF en hélicoptère et leur pronostic vital n'est pas engagé. L'homme est blessé au niveau des côtes et sa passagère souffre de multiples fractures et de plaies ouvertes. Selon nos confrères de Radio 1, les parapentistes volaient dans un biplace, la jeune femme souhaitant s'initier à cette pratique. C'est justement elle qui était aux commandes lorsque la voile a "décroché" provoquant leur chute sur les grosses pierres du lit de la rivière de la Punaruu. La gendarmerie a saisi la voile et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet accident.

le Mardi 22 Août 2023 à 17:11 | Lu 548 fois