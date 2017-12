Accident de la route : une jeune femme de 27 ans décède à Faa'a

PAPEETE, le 16 décembre 2017- La route a encore fait une victime hier soir. Dans la nuit de vendredi à samedi, une scootériste de 27 ans décède dans un accident de la route.



Le samedi 16 Décembre 2017 vers 03 h 30, une femme âgée de 27 ans circulant seule en scooter sur la RT1 dans le sens FAA'A PAPEETE perd pour une raison indéterminée le contrôle de son 2 roues et chute sur la chaussée au niveau du rond point PK 2 à FAA'A.



Les pompiers interviennent, évacuent la victime gravement blessée et la transportent au CH du TAAONE.



La victime n'a pas survécu à ses blessures et est décédée à l’hôpital.