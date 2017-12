Accident de la route : une femme meurt à Teva i Uta

PAPEETE, le 20 décembre 2017 - Un accident de la route fait une morte et cinq blessés légers à Papeari, mardi en début de soirée.



Mardi soir, vers 18h20, la commune de Papeari a été la scène d'un tragique accident. Entre Mateaia et Papara au niveau du pk 50, un conducteur s'endort au volant de son pick-up. sept personnes sont à bord du véhicule : le conducteur et son épouse et cinq passagers dans la benne. Le véhicule serait sorti de la route pour s'encastrer dans un fossé. Les passagers à l'arrière ont été propulsés en dehors du véhicule, tandis que les deux passagers avant se sont retrouvés prisonniers de l'habitacle.



Les pompiers sont intervenus rapidement et ont travaillé à désincarcérer les passagers avant. La femme n'a pas survécu à ses blessures, tandis que le conducteur est indemne physiquement.



Une enquête a été ouverte par les gendarmes.



En moins d'une semaine, les routes de Polynésie ont déjà fait deux morts. La Polynésie a enregistré 22 morts sur les routes depuis le début de l'année.



À l'approche des fêtes de fin d'année, les forces de l'ordre appellent la population à la plus grande prudence au volant.