Accident de Papara : le père de famille mis en examen pour homicide involontaire

PAPEETE, le 27 novembre 2018 - L'homme avait involontairement causé la mort de sa femme et de ses deux enfants. Après avoir bu, il avait pris la route avec sa famille. Au niveau du PK 33, son véhicule avait violemment percuté un terre-plein central. Il a été présenté devant un juge d'instruction ce mardi puis mis en examen pour homicide involontaire.



L'effroyable accident avait eu lieu à Papara dans la soirée du 28 octobre. Dans la voiture, se trouvait une famille de quatre personnes. La mère et ses deux enfants, âgés de 2 ans et 2 mois, avaient perdu la vie. Le père, qui conduisait le véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, avait subi un traumatisme cérébral.



L'homme a été présenté devant un juge d'instruction ce mardi, puis mis en examen pour homicide involontaire. Le magistrat l'a placé sous contrôle judiciaire.