Accident de Mamao : le conducteur reconnaît qu’il a menti (Màj)

PAPEETE, le 17 septembre 2018 - Vendredi soir, un jeune homme de 16 ans avait été mortellement fauché par une voiture alors qu'il se trouvait sur un passage piéton. Le conducteur du véhicule s'était rendu à la police le lendemain des faits en expliquant qu'il pensait avoir percuté un chien. Selon nos confrères de Radio 1, il aurait finalement reconnu qu'il avait conscience d'avoir renversé un jeune homme.



La garde à vue du conducteur du véhicule, un quinquagénaire qui se trouvait en présence de son fils, a été suspendue dans l'attente d'informations supplémentaires relatives à l'enquête menée par la DSP.



Selon nos confrères de Radio 1, l’homme serait revenu sur sa première version en indiquant qu’il ne pensait pas avoir percuté un animal mais savait bien qu’il s’agissait d’un jeune homme. Son fils, qui se trouvait dans le véhicule, a quant à lui était mis en examen pour « non-assistance à personne en danger » et « complicité de délit de fuite par instruction. » Toujours selon nos confrères, une autopsie aurait devait être pratiquée aujourd'hui.



Si la justice a d'ores et déjà retenu le délit de fuite, l'on ignore si le mis en cause avait bu puisqu'il s'est présenté à la DSP un jour après les faits.