Accès libre au Musée du Quai Branly pour les évasanés polynésiens

PARIS, 13 décembre 2017 - Le président Edouard Fritch, et Stéphane Martin, le président du Musée du Quai Branly – Jacques Chirac, ont signé mercredi après-midi, à la Délégation de la Polynésie française à Paris, une convention visant à proposer aux ressortissants polynésiens faisant l’objet de soins médicaux en métropole, des invitations pour visiter les collections et expositions de l’établissement culturel.



L’événement a eu lieu en présence du ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu, de la déléguée de la Polynésie française à Paris, Caroline Tang, de représentants des associations d’entraide sociale, Te Ramepa Ora, A Tauturu Ia na, Te Rima O Te Here, de l’Association des Amis de la Polynésie française, d’Heipura Nui, du collectif, Un Pont pour Rehia, et de bénévoles œuvrant en faveur des évasanés polynésiens.



Edouard Fritch a chaleureusement remercié Stéphane Martin pour " ce geste en faveur des Polynésiens " soignés dans l’Hexagone. " Merci de leur permettre d’avoir un moment pour penser à autre chose durant la période difficile qu’ils traversent et avoir l’occasion de connaître encore davantage leur culture ", a-t-il insisté. Le président a aussi salué l’investissement des associations et des bénévoles auprès des évasanés et de leurs accompagnateurs.



"Les Polynésiens font partie de la famille du Musée"



S’associant aux remerciements d’Edouard Fritch, Heremoana Maamaatuaiahutapu a souligné l’attachement profond de Stéphane Martin pour le fenua et sa fine connaissance des Marquises, rappelant le succès de l’exposition Mata Hoata, organisée en 2016 au Musée du Quai Branly. " C’est un geste important pour la communauté polynésienne et une grande chance, car le Musée compte parmi les plus grandes institutions culturelles sur le plan international ", a-t-il souligné.



Pour sa part, Stéphane Martin a affirmé que les Polynésiens faisaient " partie de la famille du Musée du Quai Branly – Jacques Chirac " : " C’est toujours un plaisir de pouvoir vous aider ", a-t-il assuré.



Une exceptionnelle collection



Grâce à cet accord initié par la Délégation de la Polynésie française à Paris, les Polynésiens en évacuation sanitaire en métropole pourront désormais accéder gratuitement au Musée du Quai Branly, dans la limite des invitations prévues par la convention. L’occasion pour eux de découvrir l’exceptionnelle collection de pièces originaires de Polynésie et de toutes les régions du monde. Des visites seront organisées par la Délégation, en coordination avec l’établissement culturel et avec le soutien des associations d’entraide sociale et de bénévoles.



Dans le même esprit, la Délégation a entamé des démarches auprès de musées parisiens et de sociétés de divertissement (bateaux mouches, visite de la Tour Eiffel, etc), pour permettre aux Polynésiens soignés dans l’Hexagone, d’accéder à des conditions privilégiées aux prestations proposées par ces derniers.