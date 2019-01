Abracadabra, le champion de France de magie débarque à Tahiti !

Papeete, le 7 janvier 2019 - Le champion de France de magie 2011, Max Le Riochet débarque à Tahiti avec tous ses accessoires, du 30 janvier au 2 mars. Pendant plus d'un mois, Max Le Riochet proposera son spectacle "The magic show", créé spécialement pour le fenua avec le magicien Will Spade, bien connu en Polynésie française. Envie d'un spectacle de scène de magie, d'un close-up, alors, vous pouvez dès maintenant réserver les prestations de ces deux experts de la magie.



Non, cela n'est pas une illusion, le magicien Max Le Riochet revient bien au fenua dans quelques semaines. Cela faisait 13 ans que Max Le Riochet n'avait pas fait disparaître cartes et autres objets au fenua. Et pour son retour en Polynésie, Max Le Riochet va proposer des spectacles de scène et de close-up en compagnie du magicien Will Spade, pendant plus d'un mois, du 30 janvier au 2 mars.

Passionné dès son plus jeune âge par la magie, Max Le Riochet a appris au fil des années à manier toutes les subtilités de cet art qui lui ont permis d'accéder en 2011 au titre suprême de Champion de France de magie. Avec plusieurs cordes à son arc, l'expert aime jouer avec le public que ce soit dans ses spectacles de magie, de close-up ou même de mentaliste, un peu à la Messmer, l'artiste québécois venu en octobre dernier en Polynésie française.