AS Vénus domine Paea dans un match à sens unique (9-1)

Tahiti, le 11 mai 2025 - Le match entre l’AS Vénus et les Manu Ura de Paea, vendredi, avait tout d’un choc déséquilibré sur le papier. Mais le début de rencontre a bien failli contredire les pronostics. Pourtant, c’est bien le club de Mahina qui a su remettre la machine en marche et dérouler en deuxième mi-temps pour l’emporter 9 à 1.



Le coup d’envoi à peine donné, l’AS Vénus affiche clairement ses intentions. Une équipe de Venus remanié avec la présence de quelques jeunes issus de la formation, monopolisent le ballon et prennent rapidement le contrôle du jeu. La première occasion franche ne tarde pas : à la 10e minute, Kevin Barbe s’élève sur un corner et place une tête puissante, mais le portier de Paea est vigilant.



Mais contre le cours du jeu, c’est bien Paea qui va ouvrir la marque. Une ouverture lumineuse transperce la défense de Vénus et le numéro 10 des Manu Ura se retrouve seul devant le but. Sa finition est clinique : 1-0 à la 12e minute. Une douche froide pour les supporters de Mahina.



Touchés dans leur orgueil, les joueurs de Vénus ne paniquent pas. Ils continuent d’imposer leur tempo, multipliant les offensives. Les tentatives s’enchaînent : Roonui tente sa chance, Kaspard aussi, mais rien ne passe. La défense de Paea, regroupée autour de son gardien, fait preuve d’une belle discipline. Les lignes restent serrées et les contres adverses, bien que rares, montrent que Paea n’a pas renoncé à jouer.



À cinq minutes de la pause, la situation se décante enfin. Manoa Flores, l’ailier de Vénus, déborde côté gauche et adresse un centre millimétré. Eddy Kaspard surgit dans la surface et catapulte le ballon de la tête au fond des filets : 1-1. Le verrou vient de sauter.



Vénus a même l’occasion de doubler la mise dans la foulée sur un ballon lobé du capitaine Roonui Tehau vers Tauhiti Keck, mais ce dernier croise trop sa frappe. Finalement, c’est dans le temps additionnel que le tournant du match survient : Kevin Barbe est fauché dans la surface. L’arbitre n’hésite pas et siffle un penalty. Kaspard se présente face au gardien et ne tremble pas : 1-2 à la pause.



Le festival Kaspard



Revenus sur la pelouse avec les mêmes intentions, les hommes de Vateanui Tehau ne relâchent pas la pression. Dès la reprise, Keck est à la réception d’un nouveau centre de Kaspard, mais sa tentative est déviée in extremis. Les corners se succèdent, et la défense de Paea commence à céder.



À la 51e minute, Kevin Barbe trouve enfin la faille sur corner et inscrit le troisième but de la tête : 1-3. Le break est fait et l’AS Vénus prend le large.



La suite ressemble à un récital offensif. À la 56e et 73e minutes, Kaspard, encore lui, vient inscrire deux buts coups sur coups pour inscrire ses troisième et quatrième buts personnels : 1-5. Cinq minutes plus tard, Teraimanahiva Heitaa enfonce le clou d’une frappe décroisée (1-6), avant que Kaspard ne s’offre un quintuplé en reprenant une nouvelle offrande : 7-1.



Malgré l’ampleur du score, les joueurs de Paea essaient de réagir. Ils montent d’un cran, pressent plus haut, et perturbent brièvement les relances de Mahina. Quelques ballons sont grattés au milieu, mais trop vite rendus. Et face à une équipe aussi efficace que l’AS Vénus, la moindre perte de balle peut coûter cher. Tauhiti Keck profite justement d’un ballon mal négocié pour décocher une frappe sèche, imparable, qui termine au fond des filets : 1-8. Le calvaire de Paea se poursuit. Et ce n’est pas fini : dans les dernières minutes, Kaspard parachève son festival personnel en inscrivant un sixième but, cette fois de la tête. 1-9, le score est lourd, mais reflète bien la différence de niveau entre les deux équipes sur cette rencontre.



Une démonstration de force



Ce large succès confirme la puissance offensive de l’AS Vénus, malgré des absents. L’équipe continue de poser sa domination sur le championnat. Avec un Eddy Kaspard en feu (six buts), le buteur maison est fier de ses coéquipiers mais conscient d’un début de match raté pour son équipe : “On les a surement pris de haut et ça a failli nous couter cher. Ça nous servira de leçon. Dans le foot, il faut toujours respecter ses adversaires, quel que soit leur niveau. On s’est rattrapé en deuxième mi-temps en jouant plus sur les extérieurs car ils étaient très concentrés au milieu. Il reste encore cinq journées ; on ne lâchera rien.”



Quant à Paea, l’équipe a montré de belles choses en première période, notamment en défense et dans sa capacité à exploiter les rares espaces. Mais face à une équipe aussi rodée que l’AS Vénus, il aurait fallu plus qu’une belle entame pour espérer rivaliser. “On est fiers d’avoir ouvert le score et d’avoir tenu toute la première mi-temps. Après, Vénus est la grosse équipe du championnat et nous, nous vivons une fin de saison difficile car on n’est pas nombreux aux entrainements et aux matchs. Mais nous tiendrons jusqu’à la fin car nous ne voulons pas déclarer forfait pour tous les joueurs et les dirigeants qui se sont investis durant toute la saison”, expliquait vendredi soir l’entraineur des Manu Ura Heimoana Tehiva.



Dans le deuxième match de cette soirée, toujours sur le stade de Paea, le Taiarapu FC recevait L’AS Tefana. Les hommes de Sébastien Labayen ont fait le travail dans l’optique du podium en gagnant 5 à 1 ce match important dans la dernière ligne droite du championnat.



Dans le match du lendemain, l’AS Mira frappe encore fort en s’imposant 3 à 0 contre l’AS Pueu pour le compte de cette 23e journée.







Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 11 Mai 2025 à 20:08 | Lu 144 fois