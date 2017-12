APPEL A TÉMOINS

Il s'agit de mademoiselle Yolande Pori qui a quitté son domicile le mercredi 08 novembre 2017.

De corpulence moyenne, elle est âgée de 17 ans et mesure 1 m 55. Elle a les cheveux courts de couleur châtains foncés. Elle est de type polynésienne.

La jeune fille a été vue pour la dernière fois le vendredi 10 novembre 2017 au niveau du bâtiment d' Office One sur l’avenue Prince Hinoi à Papeete.

Elle était vêtue d'un short jean et d’un t-shirt clair et transportait un sac plastique pouvant contenir des vêtements.

Toute personne ayant vu dernièrement l'intéressée ou en mesure d'apporter des renseignements la concernant est invitée à contacter la brigade de gendarmerie de d’Arue au 40.50.73.05 ou le centre opérationnel de la gendarmerie en composant le 17 (ou le 40.50.72.09 si vous téléphonez depuis Papeete ou Pirae).