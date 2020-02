ADT aux commandes encore deux ans

Tahiti, le 18 février 2020 – Aéroport de Tahiti a dressé mardi son bilan d’activité en 2019 et annoncé ses prévisions pour 2020. L’occasion pour son directeur général d’annoncer que l’actuelle concession se terminerait “fin 2021, début 2022” et que la société continuera à gérer les trois aérodromes de Bora Bora, Raiatea et Rangiroa au moins dans les premiers mois de leur transfert au Pays à partir du 1er avril prochain.



La direction de la société Aéroport de Tahiti (ADT), qui gère les quatre aéroports d’Etat de Tahiti-Faa’a, Bora Bora, Rangiroa et Raiatea, a livré mardi matin son bilan annuel d’activité et annoncé ses prévisions pour 2020. Un exercice un peu particulier, en pleine procédure d’appel d’offres pour la future concession de l’aéroport de Tahiti-Faa’a et alors que les trois autres aérodromes d’Etat vont être transférés au Pays le 31 mars prochain. Deux problématiques pour lesquelles le directeur général d’ADT, Jean-Michel Ratron, a apporté d’emblée de nouvelles informations.



D’une part, sur la procédure d’appel d’offres en cours et l’avenir de l’actuelle concession d’ADT annulée par une décision de la cour administrative d’appel en 2017, le directeur de la filiale d’Egis et de la Caisse des dépôts a expliqué avoir aujourd’hui “un peu plus de visibilité sur (son) calendrier”. Selon Jean-Michel Ratron, la nouvelle concession démarrera “fin 2021, début 2022”. “Ce qui fait encore deux ans de concession pour ADT”, explique le directeur qui confirme que la société va “continuer à investir, mais sur fonds propres. Les bailleurs de fonds ne nous suivent plus dans ces conditions”.



D’autre part, sur le transfert des aérodromes d’Etat au 31 mars prochain, Jean-Michel Ratron a annoncé que le Pays lui avait demandé dans un premier temps de continuer à gérer les trois structures à compter du 1er avril. “C’est un transfert patrimonial. Et à la demande du Pays, nous allons continuer à gérer ces aéroports, mais pour son compte.” Pour la suite des évènements, le directeur d’ADT a même laissé entendre que le Pays pourrait choisir de déléguer durablement la gestion ces aérodromes dans le cadre d’un marché public. Affaire à suivre…