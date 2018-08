A vos marques, prêts, pariez !

Papeete, le 20 août 2018 - La 4e journée de courses hippiques aura lieu ce dimanche 26 août à l’hippodrome de Pirae qui ouvrira ses portes pour l'occasion dès 12h30. Quatre courses sont programmées pour cette nouvelle édition, organisée par l'association hippique et d’encouragement à l’élevage de Polynésie Française.



Les parieurs seront sur les starting-blocks dimanche 26 août à l'hippodrome de Pirae, pour cette nouvelle journée de courses hippiques. L'association hippique et d’encouragement à l’élevage de Polynésie Française (l'ahee) a prévu un programme sympathique pour cette nouvelle journée où les paris seront de mises dans le cadre verdoyant de la Commune de Pirae.

A 13 heures, les choses sérieuses débuteront avec l'ouverture de la pesée, la confirmation des engagements des partants, le contrôle des tenues et des équipements des jockeys / drivers. Ensuite, à 13h30, une fois les opérations de pesées terminées et la confirmation de la liste des partants, ce sera le moment pour le public de faire ses pronostics et de parier au minimum 500 francs sur le bon cheval pour les différentes courses de la journée.

Dès 14 heures, ce sera au tour des galopeurs nés à Tahiti, de s'échauffer pour la course de Galop C prévue à 14h30 sur une distance de 1300m. La jument Heiva fait figure de favorite avec ses deux succès, mais il faut noter le retour en course de l’étalon Angel, le seul à l’avoir devancée cette saison. Une belle lutte en perspective avec un Taaroa de feu qui devrait également se mêler à la lutte finale et un Coquin qui, espérons-le, saura rester sage et appliqué pour créer la surprise et faire partie du tiercé à l’arrivée.

A 15h10, ce sera au tour des trotteurs attelés de se lancer. Au total, six chevaux alignés derrière les ailes de l’autostart, vont s'affronter sur une nouvelle distance de 2600 m. En l’absence d’Overtsayer, le recordman de l’épreuve, les jeux sont ouverts et il est difficile de dégager un favoris. Même si l’on sait Toarii en forme avec deux victoires, il faudra sûrement compter sur Gosimongo qui a un gros moteur et un bon finish. Il ne faudra pas oublier non plus Need Success, qui a fait forte impression lors de la dernière journée.