A trois reprises, il vend une voiture ne lui appartenant pas

PAPEETE, le 17 avril 2018 - Le prévenu ne s’est pas présenté devant le tribunal correctionnel ce mardi. Il était poursuivi pour avoir escroqué plusieurs personnes auxquelles il avait vendu une voiture ne lui appartenant pas. L’homme a été condamné à un an de prison avec sursis.



Les enquêteurs avaient retrouvé l’homme sur la base de plaintes déposées par trois individus. Le mode opératoire était similaire pour toute les victimes. Alors qu’elles cherchaient à acheter une voiture sur internet, elles étaient entrées en contact avec un vendeur potentiel qui leur avait donné rendez-vous sur un parking ou dans un fast-food. A chaque fois, le prévenu, qui avait réussi à instaurer la confiance, parvenait à obtenir des avances d’environ 200 000 Francs. Voyant qu’elle n’obtenait rien, l’une des victimes avait contacté le vendeur, l’homme lui avait alors répondu que son bébé venait de mourir de la tuberculose. En garde à vue, il avait déclaré : « je ne travaillais plus, je ne savais pas comment faire. J’ai dit que ma fille était morte car je ne savais pas quoi dire. »



Au tribunal ce mardi, seules les trois victimes étaient présentes. Le prévenu, dont le casier judiciaire est vierge, ne s’est pas présenté à l’audience. Le président du tribunal a déploré son absence : « c’est bien dommage qu’il ne soit pas là ! »



Le procureur de la République a requis un an de prison avec sursis : « il a trouvé le bon filon pour empocher 700 000 Francs sans faire beaucoup d’efforts. Ces faits sont pittoresques mais pas si drôles que cela car on sait qu’avoir une voiture ici est onéreux et indispensable. »



Après en avoir délibéré, les magistrats ont suivi les réquisitions du représentant du ministère public.