À notre confrère Christophe Marquant

Polynésie la 1ère Tahiti Infos

L'équipe de Tahiti Infos et l'ensemble de la société Fenua Communication ont appris avec douleur et tristesse le décès de notre confrère de, Christophe Marquand, des suites d'une maladie. Christophe dont la compagne, Coralie, fait partie de la famille de, pour en avoir longtemps été la commerciale Web, jusqu'à devoir accompagner son mari ces derniers mois. Professionnel salué par ses collègues, journaliste passé par la presse écrite, la radio et la télévision en Polynésie, Christophe Marquant a passé 32 ans de carrière au sein du groupe RFO, devenu France Télévision. Polynésie La 1ère lui a rendu un hommage appuyé, rappelant son intégration à RFO Polynésie en 1991 comme rédacteur–reporter télé, puis rédacteur en chef adjoint radio.

Nommé rédacteur en chef radio de RFO en 2001

Nommé rédacteur en chef radio de RFOen 2001, il a été successivement nommé directeur de l’antenne radio de RFOen 2005, de RFOen 2008 et de RFOen 2011. Depuis mars 2012, il avait la responsabilité de la direction de l’antenne numérique, rappelle Polynésie La 1ère. À sa femme Coralie, à ses deux enfants et à ses collègues, Tahiti Infos et Fenua communication adressent leurs plus sincères condoléances.

