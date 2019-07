A la recherche du prochain Mister Tahiti

PAPEETE, le 1 juillet 2019 -Qui succèdera à Tamahei Pahoeani, détenteur du titre de Mister Tahiti 2018 ? Le casting pour l'édition 2019 de l’élection "Mister Tahiti" a débuté ce lundi. Les candidats potentiels ont jusqu'au vendredi 16 août, à 17 heures, pour se présenter. Les critères de sélection sont les suivants. L'élection s'adresse aux jeunes hommes dont l'âge se situe entre 18 et 30 ans et mesurant au minimum 1,70 mètre. Les candidats doivent être nés en Polynésie française, ou y résider depuis au moins un an.Pour postuler, trois possibilités s'offrent aux prétendants. Le formulaire d’inscription est disponible en ligne en suivant le lien disponible sur la publication de la page Facebook "Mister Tahiti - Officiel". Le formulaire est aussi disponible dans la rubrique "Evénement" de ce site de Radio 1. Enfin, il est possible d'envoyer les informations (nom complet, date de naissance, taille, contact, page Facebook, commune de résidence et adresse postale) ainsi que des photos (1 à 5 photos) à l'adresse [email protected] L'élection sera programmée au dernier trimestre 2019. La date sera communiquée ultérieurement.