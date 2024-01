À la plage, elle se fait voler 150 000 francs en espèces

Moorea, le 1er janvier 2024 - Une famille, résidant à Raiatea et qui passait ses vacances à Moorea, s’est fait voler la somme de 150 000 francs vendredi à la plage de Temae. Malgré une course-poursuite pour attraper le voleur, seules quelques affaires ont été retrouvées. Une plainte a été déposée à la gendarmerie.



Les fêtes de fin d’année ont été quelque peu gâchées pour Anaïs Desvillettes et sa famille, vendredi. Alors qu’Anaïs, son mari et leurs enfants, qui résident à Raitea et qui passaient des vacances à Moorea, se baignaient calmement dans l’après-midi à la plage de Temae, un individu a dérobé leur sac, qui avait été déposé au milieu de plusieurs vacanciers présents. L’homme s’est ensuite enfui au travers des arbres situés à proximité de la cocoteraie.



Grâce à l’aide des gendarmes et de quelques personnes présentes sur place, quelques affaires de la famille, comme le sac, des vêtements ainsi que les téléphones, ont pu être retrouvées. Le voleur a toutefois réussi à prendre la fuite en emportant avec lui une somme d’argent de 150 000 francs. Un choc qu’a du mal à encaisser Anaïs. “Je ressens de la colère. Je ne supporte pas que quelqu’un s’approprie quelque chose qui ne lui appartient pas. Ce sont des économies de quelques mois afin que l’on puisse passer nos vacances. De plus, on utilise notre argent pour acheter des produits locaux et non des choses farfelues”, a-t-elle réagi.



Cette mère de famille ne s’attendait pas à ce que de tels actes soient commis au Fenua. “J’ai grandi à Saint-Martin. Ce n’est pas une île vertueuse. Il y a des vols, des agressions… Ce n’est clairement pas la Polynésie. Je suis pourtant allée des milliers de fois à la plage avec mes parents, mes copains et mes copines. On ne s’est jamais fait piquer nos affaires et sûrement pas en plein jour devant les autres”, a-t-elle amèrement constaté.



Une grosse somme en liquide



Suite à un post sur Facebook à l’attention du voleur, quelques internautes se sont étonnés de la grosse somme d’argent que détenait la famille en allant à la plage. Ce à quoi Anais Desvillettes répond : “On est logé dans un quartier que l’on ne connait pas. Quand on ne connait pas, on garde l’argent avec nous. On nous a dit aussi de ne pas laisser d’argent dans la voiture. Je trouve cela scandaleux qu’on vienne me faire des reproches comme quoi j’ai laissé mon panier sans surveillance. Je fais comment avec les clés de ma voiture, je les mets dans ma poche en allant me baigner ? C’est absurde.”



La famille a déposé une plainte à la gendarmerie, mais se dit prête à la retirer si toutefois le voleur ramène ce qu’il a emporté. Pour conclure, Anaïs Desvillettes remercie toutes les personnes qui ont aidé elle et sa famille sur place. Elle invite les autorités de l’île et la population à trouver une solution. “On vient d’apprendre qu’il y a eu récemment des vols à la plage de Temae. Ce n’est peut-être pas tous les jours, mais ça se passe toutes les semaines. À un moment donné, il faut réagir et faire quelque chose. Ce n’est pas normal qu’on n’ait pas clairement été informés. On pense par exemple que ça vaudrait le coup de mettre un panneau à la plage disant aux gens qu’il y a des vols et qu’il faut faire attention à leurs affaires.”