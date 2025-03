À la découverte des métiers pénitentiaires

Tahiti, le 20 mars 2025 – Le centre de détention de Tatutu accueillera la deuxième édition de la journée des métiers pénitentiaires, le 7 avril. Rencontres et démonstrations sont au programme pour découvrir les métiers de la surveillance, mais aussi de la réinsertion, de l’administration et des domaines techniques, avec des opportunités de carrière au Fenua et dans l’Hexagone.





En écho à l’événement national porté depuis 2023 par le ministère de la Justice, la deuxième édition polynésienne de la journée des métiers pénitentiaires est fixée au lundi 7 avril. L’an dernier, les locaux du Service de l’emploi de Papeete et Taravao avaient été pris d’assaut par plus de 300 participants. Face à un tel engouement, cette année, rendez-vous est donné au centre de détention de Papeari, entre le parking et le mess.



Des stands seront installés par pôle (surveillance, direction, administration, réinsertion, technique) pour répondre aux interrogations des visiteurs. Ces échanges seront complétés par des ateliers et des démonstrations. “Les équipes de sécurité vont présenter des techniques d’intervention, la maîtrise des incendies en détention, l’importance des gestes de premiers secours, le fonctionnement des bracelets électroniques, etc.”, indique Myriam Robert, conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation, et responsable de formation.



​Des concours annuels

Les perspectives de carrière en milieu pénitentiaire sont particulièrement attractives, chiffres à l’appui : “Dans toutes ces professions, il y a des concours ouverts tous les ans, en sachant que le concours de surveillant est le seul où il n’y pas de place au Fenua pour l’instant. Mais même en cas d’affectation en métropole, la demande est là : pour le concours du 5 décembre, on a eu 2 000 inscrits à l’écrit, ce qui est énorme, dont 1 100 personnes qui se sont présentées et 580 qui sont admissibles à l’oral, qui est en cours. Pour le concours de CPIP (conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation, NDRL), les résultats sont tombés : six Tahitiens vont aller passer l’oral en métropole avec des chances de retour au Fenua.”



Pour Myriam Robert, cette journée permet également de rappeler le cœur de mission des agents pénitentiaires. “On est dans un milieu fermé, donc nos métiers sont peu connus. Il y a beaucoup de fantasmes autour, souvent négatifs, alors que ce sont des métiers basés sur l’humain. On a affaire à des personnes qui ont commis des faits parfois très graves, mais notre but, c’est qu’elles purgent leur peine et qu’elles ne reviennent pas. Même au niveau des surveillants, ce sont des métiers qui ont énormément évolué par rapport au suivi des détenus. Tout le monde participe à la sécurité de l’établissement, mais aussi à la réinsertion”, conclut-elle, encourageant toutes les personnes intéressées à venir s’informer.



Infos pratiques Journée des métiers pénitentiaires, lundi 7 avril 2025, de 8 à 15 heures, au centre de détention de Tatutu, à Papeari. Entrée libre.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 20 Mars 2025 à 18:17