À la découverte des derniers explorateurs du Pacifique

TAHITI INFOS, le 29 septembre 2020 - L’historienne Corinne Raybaud animera une conférence, samedi 10 octobre, en s'appuyant sur son dernier ouvrage édité par l'association Mémoire du Pacifique. Cet événement est organisé à l’occasion des rencontres auteurs/éditeurs de la Maison de la culture.



Le dernier livre de Corinne Raybaud, historienne et auteure, vient de sortir. "Les derniers explorateurs français du Pacifique au XIXe siècle" sera présenté et détaillé à l’occasion d’une rencontre à la Maison de la culture, samedi 10 octobre.



Comme dans son précédent ouvrage, l’auteure embarque le lecteur dans un voyage à travers le XIXe siècle. Au total, 14 chapitres courts reviennent sur la situation politique, économique, sociale et culturelle au cours de ce siècle de grandes transformations.



" Mon intention, dit l’historienne, est de plonger le lecteur dans un monde qui n’est pas si lointain et pourtant tellement différent du nôtre ! " Elle rappelle les très nombreux changements de régimes politiques, associés à des avancées techniques remarquables liées à la vulgarisation de la machine à vapeur et à son utilisation dans tous les domaines. " On se souviendra à quel point le monde a véritablement changé au XIXe siècle ".



Une fois imprégné des mutations et bouleversements, le lecteur peut " voguer vers le Pacifique en compagnie des différents navigateurs de cette dernière période d’exploration ", résume Corinne Raybaud.



Des grands noms méconnus



L’expédition scientifique de Nicolas Baudin est l’une des plus extraordinaires. Elle est pourtant méconnue. Marin, capitaine et cartographe, l'explorateur français est né à l’île de Ré et mort à l’île Maurice en 1803. Il a atteint l’Australie en 1801, a passé un mois en Tasmanie avant de rallier le Timor.



Ensuite, l’expédition de Louis de Freycinet entraîne le lecteur dans un tour du monde avec une passagère "clandestine" et un naufrage.



L’expédition d’Isidore Duperrey ramène des dessins de Tahiti et ses habitants, dont une intéressante analyse de l’auteur sur le costume du deuilleur.



Au cours de ses premiers voyages, Dumont d’Urville découvre en Grèce une statue mondialement connue. Cet audacieux explorateur s’embarque pour l’amour de la botanique, fait trois tours du monde, découvre une partie de l’Antarctique et finit tragiquement.



Abel Dupetit-Thouars, " que nous connaissons pour son annexion des Marquises en 1842, était un conquérant et grand navigateur, élevé dans une tradition familiale d’héroïsme et de dévouement à la France… " Grâce à une note écrite par Radiguet au bas d’un tableau et retrouvée par l’auteur, celle-ci lève le voile sur une erreur de noms de chefs marquisiens…



L’ouvrage de 424 pages rassemble une importante iconographie et beaucoup d’informations sur Tahiti, les Marquises et les Gambier. " Beaucoup d’autres explorateurs de ce siècle souvent peu connus, figurent dans cette invitation au voyage ", souligne Corinne Raybaud, qui rapportera nombre d’anecdotes lors de la rencontre.