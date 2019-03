À la Une de Tahiti Pacifique, vendredi 8 mars

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 402 sort demain, vendredi 8 mars, dans les kiosquesAu sommaire :Mais où en est le dossier Miri ? Pour ceux qui cherchent des exemples à la lenteur de la Justice, c’est un cas d’école. Depuis le 17 mars 2016 et une décision de la cour d’appel de Papeete, qui ne reconnaît aucun titre de propriété, les propriétaires, promoteurs, notaires, banquiers attendent un nouveau rendu de la Cour de cassation. Trois ans d’attente... rien n’est plus inhabituel.Après avoir longtemps été considéré comme un passage obligé pour les employeurs et les demandeurs d’emploi qui n’y voyaient que des guichetiers, le Sefi a gagné en crédibilité pour devenir un véritable outil au service de la reprise économique. Tout n’est pas parfait, mais les gains de temps pour accéder à l’emploi et les parcours d’accompagnement réussis sont indiscutables.Reste encore à améliorer une image longtemps dégradée qui souffre encore, dans certains cas, de servir prioritairement amis et fēti’i, comme pour les décriés Contrats d’accès à l’emploi.Agrégée de lettres modernes et docteur de l’Université Sorbonne- Nouvelle - Paris III, Carole Atem est également maître de conférences à l’Université de la Polynésie française. Spécialiste des mémoires romanesques des XVIIe et XVIIIe siècles, la chercheuse tahitienne a établi et annoté les textes des Mémoires de M. L.C.D.R., considéré comme le chef-d’œuvre de Courtilz de Sandras, l’auteur des Mémoires de M. d’Artagnan, qui sont à l’origine du roman Les Trois mousquetaires.Disponible dès demain dans tous vos points de vente habituels.Disponible également :• Sur mobile via l'application gratuite Tahiti Kiosque (lien App Store)• Via la boutique en ligne