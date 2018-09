À la Une de Tahiti Pacifique, vendredi 7 septembre

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 389 sort demain, vendredi 7 septembre, dans les kiosques.Au sommaire :L'enfer du bruit… Il faut le vivre pour en mesurer réellement les souffrances.En Polynésie, sur les 26 000 plaintes annuelles déposées, 18 000 seraient associées aux nuisances sonores, selon l'association Te Ora Hau, qui tire la sonnette d'alarme et appelle à l'aide les autorités du Pays. Si très peu de chiffres sont officiellement disponibles au fenua, le coût sanitaire en Métropole s'élève à 57 milliards d'euros (6 840 milliards de Fcfp !), soit 2,6% du Produit intérieur brut…Le 25 octobre prochain, la Cour de Cassation rendra son verdict certainement en faveur de Pouvana’a a Oopa et toute la Polynésie se félicitera de cette décision. Beaucoup aujourd’hui se réclament de cet aboutissement heureux très attend. L’historien Jean-Marc Regnault a, de notoriété publique, largement œuvré dans cette révision ue procès et sait plus que tout autre ceux qui l’ont aidé ou pas dans ses longues démarches. Il remet donc quelques pendules à l’heure tout en nous mettant en garde sur des contre-vérités qui commencent déjà à circuler, comme le fait qu’il aurait été arrêté en raison de son hostilité aux essais nucléaires. Une mise au point était plus que nécessaire.Du 12 au 19 septembre sera organisé Tatau i Moorea, le premier festival de tatouage traditionnel à Moorea, au centre culturel Te Pu Atiti’a (baie de Cook).Des dizaines de tatoueurs venus de différentes régions comme l'île de Bornéo, Taïwan, le Japon ou encore d’Europe vont exercer leur art dans un cadre exceptionnel qui a fait place à l’authentique. Les précurseurs du renouveau du tatouage polynésien que sont Chimé, Purotu ou Ronui seront mis à l’honneur.Disponible dès demain dans tous vos points de vente habituels.Disponible également :• Sur mobile via l'application gratuite Tahiti Kiosque (lien App Store)• Via la boutique en ligne