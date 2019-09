À la Une de Tahiti Pacifique vendredi 6 septembre

Sur mobile via l'application gratuite Tahiti Kiosque (lien App Store)

Via la boutique en ligne

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 415 sort demain, vendredi 6 septembre, dans les kiosquesAu sommaire :Depuis quelques années, les personnes cherchant à accéder à la propriété se retrouvent confrontées à un problème de taille. Concurrence entre acheteurs, prix exorbitants, nombre restreint des offres disponibles… les futurs acquéreurs déchantent souvent. Pourquoi et comment en est-on arrivé là ? Doit-on s'attendre à une tendance haussière définitive ? Comment devenir propriétaire dans ce contexte ?Après que Tahiti Pacifique (lire n° 412 du 26 juillet 2019) a révélé le rapport accablant de la Chambre territoriale des comptes au sujet de la gestion désastreuse de la Maison de la culture, le ministre de tutelle a dû s'expliquer auprès des élus lors de la commission permanente de l’assemblée de la Polynésie française (APF) du 20 août dernier. Heremoana Maamaatuaiahutapu renvoie la balle aux “gouvernances passées” et considère que “le détournement de fonds était inévitable”…Moana'ura Tehei'ura et Hitihiti Hiro Tehei'ura partagent plus qu'un simple nom de famille. Bien connu dans le monde culturel du fenua, ce couple a trouvé son point d'union dans un socle plus fort encore : la culture. En effet, leur rencontre inspire la synchronicité de deux esprits connectés, partageant un amour réciproque pour ce qui a trait à l'art et à la danse.Ensemble, faisons bouger les lignes !Bonne lecture, te aroha ia rahi.Disponible dès demain dans tous vos points de vente habituels.Disponible également :