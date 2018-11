À la Une de Tahiti Pacifique, vendredi 30 novembre

Sur mobile via l'application gratuite Tahiti Kiosque (lien App Store)

Via la boutique en ligne

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 395 sort demain, vendredi 30 novembre, dans les kiosques.Au sommaire :Quelle est la situation du handicap en Polynésie et quelles sont les perspectives d’avenir ?Nombreuses sont les personnes à mobilité réduite (PMR) qui fustigent nos responsables politiques pour le manque de structures adaptées et d’aménagements. Il reste beaucoup à faire, notamment pour l’accessibilité qui n’est toujours pas réglementée au fenua ! L’organisation d’un "Conseil du handicap", le 3 décembre prochain, annonçant le lancement d’une stratégie Handicap-Inclusion 2019-2023, donne enfin une lueur d’espoir à tous ces oubliés de la société…En Polynésie, les inégalités se creusent entre les plus riches et les plus pauvres selon les mêmes causes que dans le monde : bulles immobilières, accaparement du foncier, spéculation financière, avantages catégoriels, fiscalité indirecte pénalisant les plus faibles, négociations sociales défavorables aux salariés ou aux retraités à faibles revenus. La politique d’assistance mise en place localement ne s’attaque pas aux causes de la pauvreté.Il n’y a pas forcément besoin d’être un génie en informatique pour lancer un piratage efficace contre des particuliers ou une entreprise. Les attaques informatiques les plus simples comme le "phishing", ou "hameçonnage" en français, sont souvent les plus dévastatrices car elles utilisent la psychologie humaine plutôt que des failles techniques, plus faciles à corriger. Une récente campagne de phishing qui visait les clients de Vini en est une bonne illustration.Une vingtaine de pièces polynésiennes d’exception sont présentées en Angleterre, à la Royal Academy of Arts, depuis fin septembre. L’exposition “Oceania” se tiendra à Londres jusqu’au 10 décembre, puis se déplacera à Paris, en mars 2019, au Musée du quai Branly-Jacques Chirac.Disponible dès demain dans tous vos points de vente habituels.Disponible également :