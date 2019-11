À la Une de Tahiti Pacifique vendredi 29 novembre

Sur mobile via l'application gratuite Tahiti Kiosque (lien App Store)

Via la boutique en ligne

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 421 sort demain, vendredi 29 novembre, dans les kiosquesAu sommaire :Augmentation des troubles psychiques, addictions en hausse, proportion alarmante des violences intrafamiliales, problématique de la dépression, taux de suicide qui ne régresse pas… La santé mentale de la population va de plus en plus mal en Polynésie. Pour faire face à ces fléaux qui se développent et gangrènent notre société, le département de psychiatrie manque de moyens humains et de structures d'accueil, puisque le taux d'occupation a atteint 120 % en 2017 au Centre hospitalier ! Un Plan de santé mentale 2019-2023 est enfin en marche, avec notamment, parmi les objectifs fixés par le gouvernement pour les cinq prochaines années, l'amélioration de la vie quotidienne des familles."Roulons tous en voiture électrique rechargée à partir du réseau EDT !" Malheureusement, ce slogan se heurte à un mur qui est une "loi de la physique" bien connue : l’augmentation de l’entropie, qui fait que la qualité de l’énergie se dégrade toujours du concentré vers le dispersé ou de l’ordre vers le désordre. Le Pays a en réalité plus intérêt à promouvoir les moteurs hybrides ou classiques à essence ou diesel pour éviter 42 % de pertes d’énergie en amont dues à l’augmentation de l’entropie…Deux années se sont écoulées depuis notre précédent portrait sur le prolifique Hell Ton John, dit HTJ. L’artiste n’est, en effet, pas du genre à s’étendre ni à prendre des pincettes. Concis, concret et fonceur, mêlant tribal et pop art avec une efficacité redoutable, HTJ dévoile en solo de nouvelles créations à la galerie Winkler, jusqu'au 10 décembre prochain, tout juste après avoir bouclé l’exposition collective "Chimères".Ensemble, faisons bouger les lignes !Bonne lecture, te aroha ia rahi.Disponible dès demain dans tous vos points de vente habituels.Disponible également :