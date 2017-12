À la Une de Tahiti Pacifique, vendredi 29 décembre

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 371 sort demain, vendredi 29 décembre, dans les kiosques. Au sommaire :



Actualité – Plus économique, plus écologique, le biocarburant issu des huiles végétales et minérales est en passe d’intéresser le gouvernement local qui va tenter d’aider au développement d’au moins une société privée locale. Une manière aussi pour lui de réaliser une double économie en ne participant plus au traitement de ses huiles à l’étranger et en alimentant quelques chaudières à moindre coût.



Dossier - La recrudescence d’accidents mortels sur nos routes en cette fin d’année vient rappeler que Tahiti est loin d’être un modèle en ce qui concerne la responsabilisation des conducteurs. La consommation d’alcool et de stupéfiants, plus ou moins occasionnelle, ne doit pas faire oublier que plus de 3000 conducteurs circuleraient sans permis et donc sans assurance.



Politique - Maître de conférences honoraire, chercheur associé à l’UPF, Jean-Marc Regnault est l’une des références pour tout ce qui touche à l’histoire politique de la Polynésie française. Auteur de plusieurs ouvrages, mandaté par l’assemblée de Polynésie pour des recherches sur les événements qui avaient conduit à l’arrestation de Pouvanaa a Oopa, il n’est pas étranger à la procédure de révision du procès en établissant qu’un complot avait été ourdi.



Culture - Depuis le mois de novembre, une centaine d’objets mélanésiens, certains totalement inédits, sont présentés au Musée Anne-de-Beaujeu à l’occasion de l'exposition « Trajectoires kanak, histoires de voyages en Nouvelle-Calédonie ». Cette exposition durera jusqu'en septembre prochain, puis sera ensuite visible dans la ville de Bourges à partir de l’automne 2018. Une belle vitrine pour l'art du Pacifique.