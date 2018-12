À la Une de Tahiti Pacifique, vendredi 28 décembre

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 397 sort demain, vendredi 28 décembre, dans les kiosques.Au sommaire :Fin 2019-début 2020, Islands Airline sera en pleine concurrence avec Air Tahiti sur certaines lignes polynésiennes, les plus rentables, ce qui ne manquera de bouleverser un ordre établi depuis plus de soixante ans. L’exercice financier qui permettait à Air Tahiti de combler les lignes déficitaires en surfacturant les bénéficiaires aura vécu ; le gouvernement, via un comité, travaille donc à trouver un moyen d’assumer un coût de plusieurs centaines de millions de francs. Il faudra bien que quelqu’un mette la main à la poche.Une jeune entreprise corse, STEP-Sol a mis au point des micro-stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) pour fournir de l’hydroélectricité. Couplées à ces centrales solaires (panneaux photovoltaïques) elles sont particulièrement adaptées au contexte îlien. La transition énergétique tant recherchée pourrait passer par cette technologie.Artiste local issu du graffiti, Ennio Neagle présente sa première exposition en solo à la mairie de Faa’a, jusqu’au 4 janvier prochain. Sur le thème “Tracer la parole”, il met en lumière la culture polynésienne grâce à une écriture (rēni mo’e) qu’il a inventée avec un alphabet bien particulier : chaque lettre correspond à un motif de tatouage marquisien…Disponible dès demain dans tous vos points de vente habituels.Disponible également :• Sur mobile via l'application gratuite Tahiti Kiosque (lien App Store)• Via la boutique en ligne