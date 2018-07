À la Une de Tahiti Pacifique, vendredi 27 juillet

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 386 sort demain, vendredi 27 juillet, dans les kiosques.Au sommaire :À défaut de prendre son envol, la réforme des transports en commun présentée il y a trois ans, et adoptée l’année dernière, pourrait prendre de la hauteur si nos décideurs politiques se décidaient à prendre le virage de l’écologie et de l’économie, et de sortir du cycle infernal du tout-voiture. Le transport par télécabines pourrait être une alternative intéressante.Un système de santé est essentiellement financé sur fonds publics et jugé à partir d’indicateurs spécifiques. Notre Caisse de protection sociale (CPS), inspirée de la Sécurité sociale en France, assure la solidarité en payant la majeure partie de nos dépenses de santé. Donc qui dit dépenses publiques dit "efficience" ou l’efficacité au moindre coût. La présente étude de notre système de santé sera donc restreinte au principal critère d’évaluation de "l’efficience" (I), complétée de mesures phares qui dévoilent au passage un sérieux manque de concurrence (II).Les XVIIIes Championnats du monde de va’a de vitesse, organisés du 19 au 26 juillet à Pirae, ont été frappés du sceau de la réussite tant sur le plan d’eau qu’à terre. À Tahiti, on sait aussi, quand on y met les moyens, être un modèle.C’était en 1968, il y a 50 ans (déjà !) à Tahiti : un vol de documents classés secrets au Centre d'expérimentation du Pacifique (CEP), une enquête tout azimut confiée aux services secrets français, des suspects tout trouvés dans les milieux autonomistes et indépendantistes, une histoire d’amour entre une secrétaire en uniforme et un journaliste américain, un accident de Catalina dans un lagon… Quel beau scénario pour une BD !

