À la Une de Tahiti Pacifique vendredi 27 décembre

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 423 sort demain, vendredi 27 décembre, dans les kiosquesAu sommaire :Sur la plateforme virtuelle, le MANA a atteint un prix record en janvier 2018 estimé à 0,259307 dollar. Le MANA, token ou jeton ERC-20 natif du réseau Decentraland, sert à acheter des terres, des parcelles non fongibles pour des jeux et des applications en ligne.Vendre et acheter du MANA est un langage naturel sur Internet… À Tahiti, parler du mana en termes de marque et services à vendre fait grincer. Argument économique et valeur ajoutée de la destination polynésienne, nous avons enquêté sur le mana, énergie sacrée ancestrale à la fois atout touristique valorisé par Tahiti Tourisme et âme de l’identité polynésienne.Si l’agence Moody's a écrit : “Le profil de crédit de la Polynésie française (A3, perspective positive) reflète des performances financières meilleures qu’attendues précédemment et qui devraient rester solides”, ses experts n'ont pas manqué de rappeler la nécessité de réformes structurelles. On comprend qu’il s’agit de la réforme de la protection sociale généralisée par exemple, de la réduction de l’importance des services non marchands dans le PIB et, plus généralement, du dynamisme économique passant par l’investissement privé.Considérée comme la Nouvelle Cythère par les Européens arrivés il y a quelques siècles, la Polynésie se distingue notamment grâce à la richesse caractéristique de sa faune et de sa flore. Dans ce "paradis sur terre", certains ont su mettre à profit l’abondance polynésienne pour offrir des produits d’exception qui peuvent se targuer d’être made in fenua. Immersion dans l’univers gastronomique polynésien.Ensemble, faisons bouger les lignes !Bonne lecture, te aroha ia rahi.Disponible dès demain dans tous vos points de vente habituels.Disponible également :